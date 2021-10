Área oncológica do hospital de São Borja é credenciada ao SUS

Centro Oncológico do Hospital Ivan Goulart Depois de seis anos de mobilizações e tentativas, São Borja confirmou o credenciamento no Ministério da Saúde dos serviços dono Sistema Único de Saúde (SUS). A portaria do credenciamento será publicada pelo Ministério da Saúde nos próximos dias.

O ato da habilitação ao SUS foi anunciado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em Brasília. Na prática, o credenciamento dos serviços possibilitará, além de atendimento clínico oncológico, também quimioterapia e ainda outros procedimentos especializados. Por enquanto, porém, não serão possíveis sessões de radioterapia, tratamento somente prestado em unidades oncológicas de referência como Ijuí, Uruguaiana e Santa Maria.

O presidente da Famurs e prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto, agradeceu o empenho do Ministério da Saúde e dedicou a conquista à população de São Borja afirmando que esse é o fato mais significativo das últimas décadas no município. Ele acrescentou que é uma luta que vem desde 2015. "Foram muitas idas e vindas a Brasília, mas que bom ver que a população que precisa de quimioterapia agora poder contar com o nosso Centro de Oncologia do Hospital Ivan Goulart em São Borja", afirmou.

Bonotto lembrou que os pacientes, até agora, têm de ser levados a cidades como Uruguaiana, Santo Ângelo ou Ijuí, mas em seguida eles poderão ser assistidos diretamente em São Borja. Isso será possível nos acompanhamentos clínicos especializados e tratamentos quimioterápicos. "Isso é qualidade de vida, conforto, segurança e dignidade para o nosso povo", pontuou o prefeito de São Borja.