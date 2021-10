Servidores de Santa Maria terão acesso ao IPE-Saúde

A prefeitura de Santa Maria anunciou que, a partir de 1º de dezembro, servidores ativos e inativos, além de dependentes e pensionistas, poderão aderir ao plano de assistência à saúde do Instituto de Previdência do Estado (IPE). A assinatura do contrato ocorrerá na próxima semana.

Para esta efetivação, o prefeito Jorge Pozzobom enfatizou a parceria da comissão especial da Câmara de Vereadores que analisa e acompanha o contrato com o IPE-Saúde. "É um grande compromisso que nós assumimos e estamos realizando. Porém, sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas sonho que se sonha junto se torna realidade. Por isso, é tão importante essa construção coletiva. Estamos cuidando de quem cuida de Santa Maria", afirmou Pozzobom.

A adesão ao IPE-Saúde é facultativa e será feita junto à Coordenadoria de Atenção Integrada a Saúde e Segurança dos Servidores (Caiss), ao lado do prédio do Centro Administrativo Municipal, com entrada pela Praça Aristides Miranda Brum. O contrato da prefeitura com o IPE-Saúde tem duração de 24 meses e é prorrogável por igual período. Atualmente, Santa Maria tem 3.619 servidores ativos e cerca de 1,7 mil inativos.