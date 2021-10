Seleção de Vinhos de Farroupilha avalia 200 rótulos de bebidas

Os 200 vinhos, frisantes, espumantes e sucos de uva inscritos na 16ª Seleção de Vinhos de Farroupilha passaram por análise sensorial. A avaliação dos produtos foi feita por grupo de 29 degustadores, composto por enólogos, sommeliers, representantes de instituições de ensino e pesquisa, profissionais da indústria vinícola e enófilos. O número de inscritos foi um recorde do evento.

As amostras foram inscritas por 12 vinícolas, em 13 categorias que compreendem: vinhos de mesa tintos e brancos, secos e suaves; vinhos finos secos tintos e brancos; vinho branco fino seco moscatel tranquilo; espumantes moscatel e brut; vinho frisante moscatel e suco de uva. Para vinhos, frisantes e espumantes são utilizadas fichas de avaliação da Organização Internacional do Vinho (OIV). Para os sucos de uva é usada, desde a primeira edição do concurso, uma ficha desenvolvida especialmente para a Seleção de Vinhos de Farroupilha - ferramenta que foi aderida por outros concursos de vinhos na região.

Conforme normas internacionais, receberão premiação até 30% das amostras avaliadas. Além das medalhas de ouro, prata e bronze são entregues duas distinções especiais Moscatel Premium - ao vinho fino seco tranquilo moscato e ao espumante moscatel que atingem a maior pontuação. Trata-se de uma premiação única em concursos do gênero, criada com o intuito de destacar a condição do município de maior produtor de uvas da variedade moscato no país.

O diretor da Associação Farroupilhense de Produtores de Vinhos, Espumantes, Sucos e Derivados (Afavin), Ricardo Chesini, observa que os produtos locais seguem revelando uma evolução continua, em especial os moscatéis, um dos principais tipos de uva que são produzidos em Farroupilha. "Foram degustados vinhos de excelente qualidade e percebe-se que o nível dos produtos de Farroupilha está se elevando a cada ano", aponta. A revelação dos vencedores será no dia 4 de dezembro.