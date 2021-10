Agentes de saúde de Novo Hamburgo recebem tablets para atendimento

Agentes de saúde de Novo Hamburgo, que atuam junto às Unidades de Saúde da Família (USFs), passam a contar com novo equipamento para auxiliar em suas tarefas diárias. Foram entregues 211 tablets aos agentes, em aquisição feita pela prefeitura.

A entrega dos tablets significa um importante avanço no trabalho dos agentes de saúde que, até agora, faziam seus registros em papel para serem repassados posteriormente no sistema da prefeitura. Com os novos equipamentos, a tecnologia possibilita o registro em tempo real dos dados colhidos pelos agentes durante as ações. A aquisição dos equipamentos representa um investimento de R$ 199.395,00, além de capa protetora e película, no valor de R$ 33.745,23, provenientes de emenda parlamentar destinada à Atenção Básica.