Prefeito de Lajeado vai à Capital para reuniões

O prefeito de Lajeado, Marcelo Caumo e o presidente da Câmara de Vereadores, Isidoro Fornari Neto, foram a Porto Alegre para tratar de duas pautas. A primeira reunião tratou dos detalhes que constarão no projeto de lei que será encaminhado à Assembleia Legislativa para troca do terreno do Daer, no centro da cidade, e verbas para a saúde.

Para tanto, o município de Lajeado ficará responsável pela execução das obras do trevo da ERS-130, a fim de construir uma passagem inferior que solucione o gargalo viário que se forma no local nos horários de pico no trânsito.

A segunda reunião ocorreu com representantes da empresa CCR Via Sul, que administra sob concessão a BR-386, quando foram abordados assuntos de vários projetos que interferem no trecho urbano da rodovia federal em Lajeado. Em especial, a confluência de alças de acesso à rodovia federal com acessos e demais ruas da cidade, nas adjacências da Loja da Havan, que ainda será inaugurada.