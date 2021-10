UCS e Gramado fazem estudo sobre população de idosos

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) fez uma parceria no desenvolvimento de pesquisa que visa promover a candidatura de Gramado como "a cidade para todas as idades". O trabalho busca diagnosticar as condições sociais, econômicas e culturais que o município oferece para a população idosa, para apresentar uma carta de intenções buscando a certificação.

A iniciativa se conecta a um movimento global liderado pela Organização Mundial da Saúde, a qual considera que uma cidade amiga do idoso - cidade para todas as idades - estimula o envelhecimento ativo, pois, gera "processos de otimização das oportunidades de saúde, participação, aprendizagem ao longo da vida e segurança de forma a promover qualidade de vida à medida que se envelhece. Esse conceito é seguido a fim de tornar cada cidade um lugar de convivência mais fácil, mais confortável e segura para o idoso e, em consequência, para toda a população", conforme define o Centro Internacional de Longevidade Brasil.

Com população superior a 36 mil pessoas, estima-se que 10% dos moradores de Gramado tenham entre 60 e 101 anos, e integrar uma rede mundial nesse âmbito reconhece o compromisso da comunidade com o trabalho em benefício aos idosos, além de propiciar políticas, ambientes e estruturas com foco em seu atendimento e qualidade de vida. No RS, somente duas cidades já são certificadas: Veranópolis e Porto Alegre.

"A iniciativa é fundamental, pois cria políticas públicas favoráveis aos idosos para que possam usufruir do bem-estar na cidade onde vivem, com respeito à dignidade humana. E a UCS, nesse contexto, é espaço de produção de conhecimento para as novas gerações", explica Delcio Agliardi, que coordena o estudo. Ele afirmou que a instituição atua há quase 30 anos no âmbito da pessoa idosa.