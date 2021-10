Projeto quer identificar patrimônio cultural do Vale do Paranhana

O Vale do Paranhana é conhecido por suas belezas naturais e pelo setor calçadista, mas também possui um vasto patrimônio cultural que é desconhecido por muitas pessoas. Pensando em valorizar estes espaços e fazer com que eles saiam do anonimato, as Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) colocaram em prática, por meio do curso de História, o projeto "Inventariar o Patrimônio cultural, material e imaterial das cidades de Parobé e Três Coroas no Vale do Paranhana, e das respectivas comunidades".

De acordo com a coordenadora do curso de História e coordenadora-geral do projeto, Andrea Helena Petry Rahmeier, será feito um trabalho de pesquisa bibliográfica, de campo, de entrevistas com as comunidades, serão identificados construções, monumentos, cemitérios, pontes, logradouros e outros bens públicos de valor histórico ou artístico de Três Coroas e de Parobé, entre outros trabalhos. "Este projeto é muito importante porque vai ser um processo de registro da história dos bens materiais, como prédios, casas, monumentos, pontes; e dos bens imateriais, como festas, a própria natureza, a identidade que essas cidades tinham", revela Andrea.

A iniciativa foi uma proposta eleita em uma Consulta Popular, tendo como meta o apoio do desenvolvimento cultural e de produtos de turismo regional. Após a coleta de dados, a equipe de pesquisa organizará as informações obtidas, formando um catálogo gráfico físico e virtual do Patrimônio Cultural, Material e Imaterial desses municípios. A finalização do inventário deve ocorrer até maio do ano que vem.