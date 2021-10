Sonho de Natal de Canela inicia espetáculos nesta sexta-feira

34° Sonho de Natal de Canela começa oficialmente nesta sexta-feira (22). Além de uma bela decoração nas principais ruas de Canela, o evento terá mais de 370 apresentações ao longo de 80 dias de programação.

As atrações do Teatro Municipal, que acontecem de sextas a domingos, serão gratuitas mediante a troca de um ingresso por um quilo de alimento não perecível (menos sal). Cada pessoa poderá trocar alimentos por até quatro ingressos, mediante apresentação de CPF. A troca acontece no 1° Festival Gastronomia e Vinhos, montado ao lado do teatro. O limite é de 300 ingressos diários. Para a abertura, nesta sexta-feira, não há mais ingressos.

O evento natalino também tem caráter solidário, com o projeto Árvores do Sonho. Comerciantes, entidades e apoiadores irão para a avenida Júlio de Castilhos, nesta sexta, a partir das 15h, decorar suas árvores natalinas à espera do Papai Noel. Depois, às 18h, ocorre a abertura oficial do evento. O momento também celebra a revitalização do Teatro Municipal, que será entregue para o Sonho de Canea.

Para o encontro foi produzido um espetáculo especial. O Boneco Carlão será o mestre de cerimônias, a atriz e atuante teatróloga Lisiani Berti será a primeira a pisar no palco interpretando um texto de sua autoria, com argumento e direção de Elias da Rosa, e contracenando com o próprio palco que, em primeira pessoa, irá ativar a memória afetiva pelo espaço que possibilitou a mudança de vida para muita gente. A celebração tem ainda a participação especial do bonequeiro Nélson Haas.

Uma coreografia irá integrar o Papai Noel ao evento de abertura. Dirigida por Alessandra Abrantes, a graciosidade de bailarinas e uma decoração especial ambientarão o Teatro Municipal para a abertura do Sonho de Natal, que encerra com a apresentação de "O Som do Vento", com participação especial de Renato Borghetti.

Para o diretor artístico do Sonho de Natal, Elias da Rosa, o Sonho de Natal tem caráter comunitário e mexe com o imaginário das pessoas. "Em tempos de pandemia, o evento exige ainda mais organização, cuidados sanitários e segurança para milhares de pessoas que aqui passarão e se encantarão com a magia. O tema 'A Fábrica de Sonhos' mexe com o espírito natalino, unindo o poder público, entidades, patrocinadores, classe artística, comunidade, parques e atrativos de Canela para um evento que se reinventa para que os sonhos continuem", resume Rosa. A programação completa pode ser conferida no site oficial do evento (sonhodenatal.com.br).