Fruki abre oportunidades de emprego em sete cidades do RS

A Bebidas Fruki, de Lajeado, está com cerca de 40 vagas de emprego em várias cidades do Rio Grande do Sul, além de Blumenau, em Santa Catarina. As vagas são em diversas áreas, como comercial, logística e industrial, para posições operacionais até cargos de gestão.

Atualmente, a empresa tem oportunidades para trabalhadores nas cidades de Lajeado, Canoas, Santo Ângelo, Osório, Farroupilha, Gramado e Pelotas. Através do site (obs.kenoby.com/fruki) é possível escolher a(s) vaga(s) de interesse, ou cadastrar o currículo para futuras oportunidades.

Entre os benefícios, a empresa oferece vale transporte, vale refeição e vale alimentação, plano de saúde e odontológico e bolsa de estudos. Além destas vagas, estão abertas vagas temporárias para vendedores no Litoral Sul e Norte do RS e em breve abrirão vagas para Jovem Aprendiz.