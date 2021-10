Furto de cabos de cobre traz prejuízos em Rio Grande

A prefeitura de Rio Grande tem sido lesada pelo crescente número de furtos de componentes de redes elétricas na cidade. Conforme a secretaria de Zeladoria da Cidade, o alvo dos criminosos é sempre o mesmo: os condutores de cobre e o consequente valor deste material no mercado ilegal.

A Polícia Civil da cidade, através da 7ª Delegacia Regional de Polícia, tem realizado constantes operações na busca pelos receptadores dos produtos furtados, visando combater a raiz do problema. Segundo o comissário de Polícia, Vinicius Lucas Moraes, os furtos ocorrem de forma descentralizada, em todas as áreas do município, visando principalmente as redes da CEEE Equatorial, as empresas fornecedoras de TV a cabo e a prefeitura.

As ações criminosas colocam em risco também os pedestres e comunidade em geral, deixando avenidas e praças na escuridão, além de resultar em grandes prejuízos aos cofres públicos. A média referente aos furtos desde o início do ano de 2021 chega a cerca de 600 metros de cabos por semana. Neste contexto, considerando a bitola da fiação e outros componentes que também são furtados, o prejuízo semanal ao erário pode chegar a, aproximadamente, R$ 2 mil.

No início deste mês, em uma das mais recentes ações criminosas, uma grande quantidade de cabos, além de lampiões de iluminação temática do cais do Mercado Público e da Praça Xavier Ferreira, foram furtadas. Na tentativa de reduzir estas ações e reduzir o gasto, a prefeitura começou a utilizar este ano, dentro de suas possibilidades e limitações, cabos de alumínio para o sistema de iluminação pública. Os canos não possuem o mesmo valor no mercado ilegal e não despertam o mesmo interesse aos criminosos.