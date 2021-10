IMED adquire universidade e anuncia chegada na cidade de Ijuí

Como parte do seu plano de expansão e transformação, a Faculdade IMED anunciou sua chegada à região Noroeste do Rio Grande do Sul, um movimento que acontece por meio da aquisição da Faculdade América Latina (FAL) de Ijuí. Em junho deste ano, a instituição de ensino superior já havia revelado, entre outras ações, a intenção de ampliar suas operações para sete novas cidades gaúchas - Erechim, Santa Cruz do Sul, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Pelotas, Santa Maria e Ijuí.

"Ijuí é cidade polo do noroeste do Estado, uma região que já é reconhecida pela tradição em ensino superior. Nós temos, portanto, um compromisso muito forte de entregar uma nova proposta em educação para a região, verdadeiramente alinhada ao universo empresarial, que considera a profunda transformação nas competências e habilidades requeridas pelo mercado de trabalho, e que conecta estudantes e profissionais formados a oportunidades da nova economia", afirma o presidente da IMED, Eduardo Capellari.

A partir de agora, a IMED inicia uma fase de transição, assumindo não só a gestão da estrutura e da comunidade acadêmica, mas também de alinhamentos e integração ao modelo de ensino baseado nos pilares da inovação, do empreendedorismo e da aprendizagem ativa, que, há 17 anos, orientam sua atuação. Para um segundo momento, estão previstas mudanças na estrutura física, com a transferência das atividades para um novo campus, em local a ser definido.

Segundo o diretor Gabriel Maçalai, que estará à frente do Campus Ijuí, a instituição dedicará atenção especial à comunidade acadêmica, durante a fase que se inicia. No período de integração, as atividades acadêmicas seguirão com melhorias e ajustes nos fluxos atuais. Ao mesmo tempo, uma série de mudanças será preparada, a fim de levar à comunidade local mais que uma mudança de marca, uma nova experiência em educação.