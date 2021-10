Estrela Multifeira espera movimentar R$ 15 mi em negócios

Considerado um dos principais eventos do Vale do Taquari, a Estrela Multifeira ocorrerá, em 2021, em dois fins de semana pela primeira vez em sete edições. Marcada para os dias 29, 30 e 31 de outubro, além de 5, 6 e 7 de novembro, a feira será realizada no porto da cidade, em um espaço amplo e que permitiu, dentre outras novidades, o aumento no número de expositores - serão cerca de 270 espaços, todos já comercializados.

A expectativa deste ano é ter um volume de R$ 15 milhões em negócios, segundo detalhou Leandro Kramer, presidente da comissão organizadora da Estrela Multifeira. Nos seis dias, cerca de 50 mil pessoas devem circular pelas feiras, palestras e salões previstos. Os ingressos para os visitantes custam R$ 10,00, e para ingressar no local serão exigidos protocolos sanitários básicos (como uso de máscara e higienização), além do comprovante vacinal.

Em visita ao Jornal Cidades, juntamente com a comissão que organiza o evento, o prefeito de Estrela, Elmar Schneider, evidenciou que um dos pontos altos da Multifeira será o Salão de Inovação. A ideia é que sejam discutidas soluções para a região e criadas alternativas para a logística, considerada um dos gargalos para as principais cadeias produtivas da cidade. "A inovação ajuda a nos aproximar, e é de fundamental importância ter esse tema no debate do evento", afirmou.

Outro tema que ganhará destaque é o turismo. Com a retomada após o avanço da vacinação, a cidade quer se estabelecer como um polo do Vale do Taquari e pegar carona no sucesso, também, dos municípios vizinhos - caso de Encantado, que em dezembro inaugura o Cristo Protetor. Um encontro com lideranças regionais e estaduais ocorrerá junto à Multifeira.

Além disso, o carro-chefe, o agronegócio, vai ganhar os holofotes com a presença das agroindústrias e dos pequenos produtos, que poderão comercializar os produtos diretamente aos consumidores. O setor leiteiro, um dos principais de Estrela, também ganhará um concurso com premiação ao longo do evento. Espaços comerciais, Escola do Chimarrão, além de atrativos como exposição de carros antigos e um minifestival do chucrute também pretendem atrair os turistas, não apenas do Vale do Taquari, mas da Região Metropolitana.

"Vamos priorizar o produtor local, que foi afetado pela pandemia e anseia ela retomada. Ele terá um papel importante na Multifeira. Além disso, trouxemos pontos que não estariam no evento para enriquecer ainda mais o debate e buscar soluções", afirmou Leandro Kramer.