Projeto para a pavimentação da ERS-239 entre Riozinho e Maquiné é apresentado

O projeto de pavimentação da ERS-239, entre Riozinho e Maquiné, foi entregue nesta quarta-feira (20) pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza, ao secretário extraordinário de Parcerias do Governo do Estado, Leonardo Busatto. A proposta para a rodovia compreende um trecho de 32,5 quilômetros.

O atendimento da reivindicação favorecerá o acesso entre as regiões, oportunizando um maior potencial turístico e de desenvolvimento regional, segundo Gabriel. "O projeto apresenta estudos topográficos e geométricos, planilha orçamentária, entre outros dados que devem ajudar na análise do Governo ", afirma o parlamentar. Segundo o secretário, a pasta vai examinar o material para dar uma devolutiva sobre o tema. Além disso, o Executivo deve lançar até o final do ano editais que podem contemplar o pedido.