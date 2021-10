Rodovias da região noroeste passam por obras de recuperação

Algumas rodovias do noroeste gaúcho estão passando por uma série de melhorias. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à secretaria de Logística e Transportes (Selt), executa obras de recuperação das condições de tráfego na ERS-342, entre os municípios de Horizontina e Três de Maio; na ERS-155, no trecho de Santo Augusto até a BR-468; e na ERS-218, que liga Santo Ângelo a Catuípe.

Em 52 quilômetros, serão investidos R$ 8,3 milhões. De acordo com o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, as intervenções devem estimular o desenvolvimento econômico dos municípios. "São rotas estratégicas, utilizadas para o escoamento da produção agrícola, e as ações impactarão diretamente na redução do custo logístico", afirma o secretário. "Os trabalhos ocorrem de forma simultânea em diferentes trechos, e a expectativa é que em 2022 tenhamos 462 quilômetros de estradas revitalizadas na região", acrescenta.

Na próxima semana, terá início a pintura da pista na ERS-155 e na ERS-342. Na ERS-218, a conclusão das atividades está prevista para o início de novembro. Ainda na região noroeste, o Daer deve iniciar nos próximos dias a recuperação da ERS-207, no trecho do município de Humaitá ao entroncamento com a BR-468. Com investimento de R$ 1,1 milhão, as obras devem se estender até o fim de novembro.