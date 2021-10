UFSM inaugura acervo artístico junto à Biblioteca Central

Será realizada nesta quinta (21) a inauguração do Acervo Artístico da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). O espaço localizado no prédio da Biblioteca Central, anteriormente ocupado pelo curso de Arquitetura e Urbanismo, abriga mais de 250 obras de artes visuais de artistas brasileiros e estrangeiros. A cerimônia será às 17h e poderá ser acompanhada presencialmente e através das redes sociais.

O acervo abriga, em sua maioria, pinturas e gravuras que se encontravam em diversas salas da Administração Central, reunidas entre os anos de 2019 e 2021. Muitas das obras presentes são associadas a prêmios, concursos e mostras comemorativas promovidas pela UFSM, doadas à instituição pelos próprios artistas. O projeto do espaço conta com apoio de docentes e estudantes do Centro de Artes e Letras.