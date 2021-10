Gramado planeja revisão na cobrança da Taxa de Turismo

Representantes da prefeitura de Gramado estiveram com os vereadores do município a fim de apresentar a proposta da nova Taxa de Turismo Sustentável. O encontro aconteceu na sede do Poder Legislativo. Além dos parlamentares, estiveram presentes o vice-prefeito Luia Barbacovi, a secretária de Turismo Rosa Helena Volk e a secretária da Fazenda Sônia Molon.

A intenção é revogar a atual taxa e propor um novo modelo, com autorização do Ministério Público, em que haja mais isonomia na cobrança desta taxa aos turistas. "Isto acontece porque hoje quem paga são apenas aqueles que se hospedam na rede hoteleira, e não os turistas que fazem uso de outros meios de hospedagem ou os que só passam o dia", explica Sônia. Deste modo, a projeção é que a nova taxa turística seja ampliada para todos os visitantes que escolham Gramado como seu destino de férias.