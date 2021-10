Cruz Vermelha quer criar núcleo para voluntários em São Leopoldo

A Cruz Vermelha em São Leopoldo está elaborando um projeto para a criação do Núcleo de Voluntários de Defesa Civil e de Primeiros Socorros. O primeiro passo foi dado esta semana, quando o presidente da instituição, Dagoberto Goulart, se reuniu com o superintendente da Defesa Civil de São Leopoldo, Paulo Borges.

O encontro serviu para identificar as demandas e possibilidades de parcerias para a elaboração do projeto para a formação do grupo, que deve atuar e apoiar as forças governamentais em âmbito municipal nos casos de situações de sofrimento humano, especialmente desastres naturais. "A ideia é atuar em três eixos, primeiros socorros, desastres naturais e assistência humanitária", afirmou Dagoberto. Novas reuniões com outras instituições para buscar mais informações e assim elaborar o projeto, que deve sair do papel nos próximos meses.