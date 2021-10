Edição da Oktoberfest de Santa Cruz do Sul recebeu mais de 36 mil visitantes

A Associação de Entidades Empresariais (Assemp) e município de Santa Cruz do Sul, organizadores da Oktoberfest deste ano, divulgaram um balanço sobre o evento, que totalizou um público visitante de 36.589 durante os nove dias. Com protocolos sanitários e limitação de pessoas por turno, o número foi bem abaixo de anos sem a pandemia, em que a festa alemã chegou a atrair mais de 130 mil pessoas à cidade.

De acordo com os números oficiais, o total de público circulante pelo parque foi de 53.198 pessoas, incluindo os trabalhadores, entre expositores, prestadores de serviços de limpeza e segurança, músicos, bailarinos e imprensa que acessaram o parque diariamente. Conforme Roberta Pereira, presidente da Oktoberfest, a chuva em grande parte do último fim de semana prejudicou um pouco a visitação, que na primeira etapa, realizada de 7 a 12 de outubro, tinha recebido 27 mil visitantes. O ambulatório do parque contabilizou 51 atendimentos em todo o período, todos de baixa gravidade.

Para o presidente da Assemp, Fábio Costa de Borba, o formato inédito da Oktober fez muito mais do que gerar renda para as pessoas que estavam sem trabalhar em virtude da pandemia, mas também renovou a esperança. "Depois de toda a superação, conseguimos cumprir nosso papel como entidade empresarial. Agora, nossa expectativa é poder realizar a Oktoberfest em 2022 de maneira tradicional", frisou Borba.

Durante o encerramento do evento, a organização divulgou que a 37ª Oktoberfest vai ocorrer em três períodos: de 6 a 9, 12 a 16 e 20 a 23 de outubro de 2022. A mudança foi avaliada em pesquisa junto aos expositores locais. Além disso, o levantamento apontou que 76% dos expositores pretendem retornar à Feirasul no próximo ano.