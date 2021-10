Setor primário rendeu R$ 89 milhões a Taquari no ano passado

O setor primário é considerado fundamental na economia de Taquari. Em um levantamento feito pela prefeitura e divulgado nesta semana, o número de notas fiscais emitidas através do talão de produtor totalizaram R$ 89 milhões no ano de 2020. O valor é 19,2% superior ao faturamento de 2019, segundo comparativo

Em 2020, 34% da produção primária local foi de lenha e madeira, que somaram R$ 24,9 milhões. A venda do arroz em casca ficou na segunda colocação, com R$ 23,2 milhões. Aves registrou a terceira maior produção, R$ 13,1 milhões, e bovinos é a quarta, com R$ 5 milhões.

Embora o faturamento total dos setores possa variar anualmente, conforme a produtividade, condições climáticas, preço de venda, entre outros fatores, a representatividade dos produtos no setor rural de Taquari se mantém a mesma do ano anterior. Em 2019, lenha e madeira foi a principal produção, com R$ 29,6 milhões, o arroz movimentou R$ 18 milhões; aves, R$ 11,7 milhões e bovinos, R$ 4,4 milhões.

Em 2020, a tabela de maiores faturamentos traz uma nova quinta posição. O mel movimentou mais de R$ 2,2 milhões, sendo a maior produção depois dos bovinos. Em 2019, a quinta colocação havia sido do tabaco, com R$ 2 milhões. A produção de tabaco, em 2020 foi de R$ 1,6 milhões e ficou na sétima colocação.

Conforme os dados da secretaria municipal da Agricultura, atualmente, o município tem 1.510 produtores rurais com inscrição ativa e 140 pescadores. "O setor rural é fundamental para nossa gestão, tanto o pequeno como o grande agricultor. Através de um trabalho de atender as necessidades dos nossos produtores, temos realizado melhorias nos acessos para escoamento da produção, e buscando trabalhar lado a lado do trabalhador rural. Temos, também, o incentivo ao empreendedor do campo, que já começamos a colher frutos, com os aviários no município", destacou o prefeito André Brito.

O município prepara a instalação de mais um aviário nos próximos meses. A terraplanagem está em fase final. Serão construídos quatro pavilhões para criação de frango de corte. Em contrapartida os empreendedores se comprometem em gerar no mínimo oito empregos diretos, mais retorno de ICMS para o município. A área está inserida no novo condomínio industrial de Taquari.