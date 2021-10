Nova Petrópolis recebe hub de inovação em conjunto com entidades

A cidade de Nova Petrópolis passa a contar com uma nova forma para acelerar e consolidar projetos empreendedores. O Órbita é o primeiro hub de inovação de nova Petrópolis e região e conta com cinco fortes parceiros - Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis (ACINP), Sicredi Pioneira, Sebrae, Feevale TechPark e prefeitura de Nova Petrópolis.

O convênio tem por objetivo auxiliar para que grandes ideias possam sair do papel. Os projetos selecionados serão multidisciplinares e devem ser totalmente aplicados, para que gerem alguma melhoria para seu setor (indústria, comércio, serviços, entre outros segmentos).

O primeiro desafio já foi lançado e tem foco em projetos em duas áreas, a agricultura familiar e gastronomia em roteiros turísticos. A ideia é que esses projetos sejam complementares, onde a agricultura familiar desenvolva seu ecossistema para fornecer produtos para a cadeia de restaurantes da região das Hortênsias. Outros desafios serão iniciados em 2022, em temas que orbitam entre sustentabilidade, reciclagem, energias renováveis, entre outros.

O próximo passo é o lançamento, no dia 11 de novembro, do desafio para startups de Nova Petrópolis e, no dia 25 de janeiro, serão selecionados os projetos. As startups serão pré-incubadas e participarão de programas de mentoria da Universidade Feevale. O Sebrae RS, por sua vez, ministrará capacitações e a Sicredi Pioneira promoverá essa iniciativa junto aos seus associados, sendo um elo entre novos empreendedores, empresas tradicionais e comunidade.

Inicialmente, o hub tem sua sede junto à Feevale Digital, em Nova Petrópolis. A partir de 2022, o Órbita Deutsche Valley passará a funcionar nas novas instalações da ACINP que estão sendo preparada para este fim. No novo espaço haverá arena de inovação, laboratórios 4D e toda a infraestrutura para receber novas incubadas e empresas participantes do ecossistema de inovação da região.