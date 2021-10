Furg anuncia Semana de Ciência, Tecnologia, Inovação e Tecnociência Solidária para a próxima semana

A Universidade Federal do Rio Grande (Furg) realiza, entre os dias 26 e 29 de outubro, a I Semana de Ciência, Tecnologia, Inovação e Tecnociência Solidária. O evento virtual contará com a participação das pró-reitorias de Extensão e Cultura (Proexc), Pesquisa e Pós-graduação (Propesp) e de Inovação e Tecnologia da Informação (Proiti). As transmissões ao vivo acontecem diariamente a partir das 19h, pelo canal da universidade no YouTube e podem ser acompanhadas de forma gratuita.

A programação acompanha a realização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, sendo dividida em temas distintos. A quarta-feira (27) será voltada à tecnociência solidária. A professora Aline Mendonça apresenta a palestra "A Rede de ITCPs e as Tecnologias Sociais".

O dia 28 abordará o tema Ciência. As professoras Cristina Russi, do Departamento de Processos Químicos do Instituto de Química da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), e Gleyci Moser, da Faculdade de Oceanografia da Uerj, apresentam a palestra "Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e sua importância nas pesquisas científicas".

Na noite de encerramento, dia 29, a Proiti aborda o tema Tecnologia e Inovação com a palestra "Inovação - a universidade como vetor de desenvolvimento local". Os palestrantes serão Clarissa Stefani Teixeira, professora da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e líder do grupo de pesquisa Via Estação Conhecimento, e Luzi Carlos Pinto da Silva Filho, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), secretário de Inovação de Porto Alegre e coordenador do Pacto Alegre na capital.