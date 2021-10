Evento leva ciclistas para travessia entre o Cassino e o Chuí

A 5ª edição do Cicloturismo Cassino-Chuí vai ocorrer nesse final de semana, na região Sul do Estado. O evento tem saída do Balneário Cassino e chegada nos Molhes do Chuí e vai contar com a participação de 45 ciclistas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

O Cicloturismo inicia às 6h30min do sábado (23) com saída do Cassino. Após, os ciclistas irão percorrer a Praia do Cassino, passando pelo Navio Altair, Ruínas do Antigo Hotel El Alduar, Farol Sarita (Taim), Farol Verga e Farol Albardão (ambos em Santa Vitória do Palmar) em direção à praia da Barra do Chuí, onde o percurso será finalizado nos Molhes do Chuí.

O retorno dos ciclistas para Rio Grande está previsto para às 15h do domingo (24), e será disponibilizado um ônibus para trazer os atletas e um caminhão para trazer as bikes. As inscrições estão encerradas devido ao limite de 45 participantes inscritos e também devido a estrutura necessária e exigida para a realização do evento.

O Cicloturismo consiste em uma modalidade voltada para o turismo e propicia aos participantes a possibilidade de viajar utilizando como meio de transporte a bicicleta. Assim, torna-se uma maneira saudável, econômica e ecológica de se fazer turismo, além de estimular a prática do exercício físico.