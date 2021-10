Canoas lança central de vacinas próxima de estação do Trensurb

Em um ponto estratégico para facilitar o acesso da população, começou a funcionar nesta terça-feira (19) a Central de Vacinas em Canoas. Localizado dentro da Estação Canoas, da Trensurb, o espaço terá a oferta de primeiras e segundas doses de todos os imunizantes contra a Covid-19 e a dose de reforço, seguindo o cronograma seguido pelo município. O serviço funcionará de segunda a sexta-feira, em horário ampliado, das 7h às 19h.

A partir de agora, os canoenses que não conseguirem comparecer às unidades básicas de saúde nas datas de imunização divulgadas pela prefeitura poderão procurar a Central de Vacinas em qualquer dia da semana. Para alcançar um número maior de pessoas, o horário de funcionamento do serviço foi ampliado, o que possibilitará o acesso, principalmente, do público que trabalha e tem dificuldade em comparecer às unidades básicas de saúde. Nos postos, continuam os mutirões diários para aplicação de primeira e segunda dose de cada imunizante, bem como de dose de reforço.

A novidade foi aprovada pela população. "Soube pelas redes sociais e hoje vim fazer a segunda dose da AstraZeneca, não tinha conseguido ir na sexta-feira passada na UBS. O atendimento foi rápido, maravilhoso, ótimo para quem trabalha e está sempre na correria", comentou o gestor de contas Marcelo de Moura Almeida, 37 anos. Para Cristiana Freitas, 31 anos, assistente de RH, o novo serviço também facilitou a conclusão do esquema vacinal. "Achei muito bom e rápido", afirmou.

Presente na inauguração da Central, o prefeito Jairo Jorge destacou que o objetivo é facilitar o acesso dos canoenses à vacina contra a Covid-19. "À medida que a vacinação avança, temos que ter um local central, onde seja possível as pessoas se vacinarem, seja com a primeira, segunda ou terceira dose. E esse espaço bem no coração da cidade, na Estação Canoas, ao lado do Calçadão e da Praça da Bandeira, dá essa oportunidade", salientou.

estruturas temporárias Ele anunciou, ainda, que, em breve, o local também passará a contar com uma Central de Testagem de Covid-19 para verificar, a partir de triagem, se a pessoa está contaminada com o vírus. Recentemente, asjunto a um hospital da cidade foram desativadas.