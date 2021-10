Imbé e Osório discutem novas ligações a partir de dois balneários

Os prefeitos de Imbé e Osório se reuniram para avançar sobre as tratativas para as novas ligações entre as cidades, através dos balneários Imara e Atlântida Sul. A pauta vem sendo debatida pelos dois governos há algumas semanas e deve ganhar novos desdobramentos nos próximos dias.

Uma das ideias é unir as duas pontas da avenida Paraguassú criando uma via direta que ligará o balneário Imara, em Imbé, com a praia de Atlântida Sul, pertencente a Osório. "Na divisa entre as duas cidades há um trecho de aproximadamente 1,6km por onde deveria passar a via, mas não há qualquer tipo de pavimentação ou demarcação que permita o tráfego de veículos. Nossa ideia é buscar as licenças necessárias e viabilizar a construção desta nova opção de ligação entre os municípios", explicou o prefeito de Imbé, Ique Vedovato.

A outra pauta discutida entre os municípios é a reconstrução da avenida Beira-Mar, popularmente conhecida como Interpraias, que é a atual ligação secundária entre os municípios. O trecho da via tem sofrido constantemente com a erosão por conta da ressaca do mar. "Nossa ideia é que o atual traçado seja modificado, recuando mais ao sentido oeste, que é o oposto a praia, e permitindo a recomposição das dunas frontais, na área atualmente ocupada pela pista. Estas dunas voltariam ao seu lugar natural e ajudariam a proteger a estrada", detalhou Vedovato.

Na próxima semana, uma reunião entre os prefeitos, os técnicos dos municípios e representantes da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) será realizada em Imbé para tratar das licenças ambientais necessárias para avanço das duas obras. Para o chefe do Executivo de Osório, Roger Caputi, as pautas são fundamentais para as duas cidades. "Já participamos de outros encontros e colocamos nossa equipe técnica a disposição para trabalhar em parceria no andamento dessas duas questões que são vitais para o desenvolvimento dos dois balneários e, consequentemente, dos municípios", afirmou o prefeito.