Índice de Preços ao Consumidor em Caxias do Sul registra terceira alta seguida

O Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais (IPES) da Universidade de Caxias do Sul (UCS) divulgou o Índice de Preços ao Consumidor Caxias do Sul (IPC-UCS) e o valor da cesta básica, calculados com base no mês de setembro.

De acordo com o instituto, o Índice de Preços ao Consumidor de Caxias do Sul indica um aumento nos preços de 1,27% no mês de setembro de 2021, contra uma alta de 0,85% do mês anterior. Com esse resultado, a variação percentual acumulada do IPC-IPES nos últimos doze meses alcançou 8,90%.

A trajetória indicador manteve, pelo terceiro mês, um movimento de alta. Dentre os grupos de consumo considerados na pesquisa, alimentação, habitação, vestuário e transportes apresentaram contribuição positiva para o aumento do índice.

Já o custo da cesta básica observado em Caxias do Sul no mês de setembro passou para R$ 1.041,48, uma alta de 1,44% (R$ 14,49) em relação ao mês anterior. A elevação verificada é devido a alta nos preços dos produtos de alimentação.

Os cinco produtos que mais contribuíram positivamente para a variação do custo da cesta foram sabonete, mamão, ovos de granja, erva para chimarrão e pêssegos em lata. Já os produtos destaques na redução de preços foram a cebola, o café solúvel, o apresuntado, a coxa de frango e a maçã.