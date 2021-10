Projeto para idosos é criado na cidade de Westfália

Um projeto voltado para a terceira idade tem início nesta quarta-feira (20), em Westfália. Os encontros ocorrerão quinzenalmente, sempre nas quartas-feiras à tarde, e voltam-se para munícipes com mais de 50 anos de idade.

Alongamentos, exercícios de estimulação cognitiva e de coordenação motora, jogo de câmbio e caminhadas são algumas das atividades que poderão ser desenvolvidas nestes momentos. Não é necessário fazer inscrição prévia, basta ir até o local e participar do encontro, oportunidade em que serão preenchidas as fichas de inscrição.

"Estamos com uma expectativa bastante positiva para o início deste projeto, que será construído em parceria com aqueles que tiverem interesse em participar. Todos aqueles com mais de 50 anos de idade estão convidados para este momento de descontração, interação e atividades diferenciadas", disse a coordenadora, Fabieli Wasem Magedanz.