Reunião com entidades debate temas sobre a região central de Estrela

A Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Estrela (Cacis) esteve reunida com a Associação Estrelense Pró-Segurança Pública (Aespro), prefeitura e o comando do 40º Batalhão da Polícia Militar (BPM) para debater assuntos relacionados à segurança pública. O estacionamento na área central de Estrela e o reforço da segurança no Natal foram os temas que pautaram o encontro.

Na oportunidade, a presidente da Cacis, Andreia Zwirtes Kich, o diretor-executivo da entidade, Paulo Finck, e demais integrantes da diretoria, expuseram ao comandante do 40º BPM, major Cássio Conzatti, e ao secretário de Administração e Segurança Pública, César Augusto Pereira da Silva, a necessidade de encontrar soluções para a falta de vagas de estacionamento na área central de Estrela. A Cacis vem debatendo o tema há algum tempo e, com a proximidade do Natal, a questão do estacionamento ficou em voga. A intenção é garantir a rotatividade das vagas, principalmente no cumprimento do tempo previsto nas placas e nas demarcações.

A presidente da Cacis reforçou que a rotatividade no estacionamento é uma das formas de atrair mais consumidores. "Sabemos da complexidade do tema, mas, junto com o poder público, lojistas e comunidade, estamos buscando alternativas que beneficiem a todos, oportunizando a rotatividade nas vagas de estacionamento do Centro e atraindo novos consumidores para o município, o que impactará ainda mais no desenvolvimento de Estrela", enalteceu.

Paralelo à campanha, nos próximos dias, município e Cacis também devem se reunir com proprietários de terrenos baldios do Centro. O objetivo é utilizar estes espaços, inicialmente em novembro e dezembro, como estacionamento para os funcionários dos estabelecimentos da área central, inclusive prevendo a presença de segurança nestes locais. A prefeitura ainda se comprometeu em rever as vagas amarelas para este período, bem como reforçar a sinalização das vagas.