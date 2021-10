Nova Petrópolis fará anúncio de novos atrativos turísticos

O município de Nova Petrópolis prepara pra o fim de outubro o anúncio de novos atrativos turísticos na cidade. Os novos investimentos serão anunciados pela Cidade Zaandam no dia 30 de outubro, durante o festejo do aniversário de um ano do empreendimento.

Além de autoridades do Estado e do município, o evento contará com a presença do embaixador do Reino da Holanda, André Driessen, que estará no município. Na ocasião será anunciado oficialmente o projeto de ampliação da Cidade Zaandam, com investimentos de mais de R$ 3 milhões e a geração de 100 empregos. A previsão é concluir o projeto até março de 2022.

No mesmo ano terá início a construção de uma fábrica de biscoitos holandeses, que deve contar com investimento de mais de R$ 10 milhões. O terceiro investimento a ser anunciado no dia 30 de outubro é a construção do parque temático Nieuw Amsterdam, que representará a cidade holandesa de Amsterdã do século 18. O empreendimento contará com canais de água, shopping, museu, hotel, parque temático, espaço de shows. O investimento previsto é de mais de R$ 500 milhões, podendo gerar 3.000 empregos diretos. A previsão de conclusão é o ano de 2025.