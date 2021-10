Duas escolas de Teutônia vão passar por ampliação

A prefeitura de Teutônia emitiu ordem de início de obras de ampliação em duas escolas do município na primeira quinzena de outubro. A Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) 24 de Maio, localizada no bairro Canabarro, será ampliada e receberá quatro novas salas de aula, a fim de atender a demanda nas turmas do ensino fundamental.

A Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Meu Cantinho, localizada no bairro Centro Administrativo, que atualmente possui uma área total construída de 296 metros quadrados, receberá uma ampliação de quatro vezes a área atual, com o objetivo de aumentar oferta de vagas nas turmas de educação infantil. O prédio existente também passará por reforma, para reorganização dos espaços. Quatro novas turmas serão atendidas no local. A escola também receberá um novo espaço de convivência, refeitório, banheiros, cozinha e despensa.

Além destas, também está em andamento a obra de reforma e ampliação do prédio, onde será instalada a nova EMEI Doce Infância, localizada no bairro Canabarro, iniciada no mês de julho, com previsão de término até o final deste ano. Após as obras, a prefeitura deve abrir processo para preencher as novas vagas.