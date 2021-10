Festival expôs arte em ruas, prédios e construções de Caxias do Sul

Conhecer o local em que vivemos. Admirar e mudar o olhar para os pontos turísticos e culturais. Unir arte e tecnologia. Tudo isso foi visto na 1º edição do Flow - Festival de Linguagens em Arte e Tecnologia que ocorreu em Caxias do Sul neste mês de outubro. O projeto levou arte, luz e cor gratuitamente para pontos simbólicos da cidade e teve como intuito despertar um olhar para o patrimônio histórico e um olhar sensível para a cidade por meio da arte e economia criativa.

A cidade da Serra, em um movimento de ocupação, tornou-se palco para que a arte chegasse ao maior número possível de pessoas. Ao longo dos cinco dias de evento, finalizado no fim de semana, milhares de pessoas foram impactadas diretamente e indiretamente pela programação, seja participando ativamente ou apenas acompanhando as projeções de suas casas ou seus carros.

"Nós nos propusemos a desenvolver um projeto que colocasse as artes e a economia criativa em diálogo com a cidade, com as pessoas e com o turismo. O Flow trouxe a possibilidade de conexão entre as artes, o artista, a obra, a cidade e as pessoas. Inovamos na forma de apresentar a arte e a cidade", afirma Caliandra Troian, idealizadora do Flow.

O Flow contou com um programa de residência artística, no qual 10 artistas do Rio Grande do Sul foram contemplados e puderam elaborar produções que foram projetadas pela cidade. Os residentes Aurora D'Arrigo, Cristina Lisot, Fernanda Rieta, Kanauã Nharu, Lorena Bendati, Luana Terra, Maurício Concatto, Mariana Lemmertz Schwarzbold, Pamella Moreno e Vinícius Guerra e o bolsista do curso de Tecnólogo em Jogos Digitais Luis Claudio Scur participaram do programa de residência artística com a finalidade de estimular a criação artística associado à troca de experiências, linguagens, conhecimentos e realidades, buscando potencializar a cultura como um espaço de experimentação.