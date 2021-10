Festival da Canção Italiana será realizado em Protásio Alves

A 44ª edição do Festival da Canção Popular Italiana volta a acontecer em 2021 e em novo local, o Parque da Imigração Italiana de Protásio Alves, no dia 13 de novembro. O festival mais antigo do Brasil, registrado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), acontece desde 1972 e reúne corais de toda a região.

A programação da abertura tem a recepção dos corais no Parque da Imigração e, logo em seguida, início do Festival da Canção Popular Italiana. Após a abertura será realizado o jantar no salão paroquial. Assim como nas melhores festas italianas, tem música e tem o "mangiare", com a culinária tradicional, composta por massa, radicci, polenta brustolada, fortaia, carne de porco, frango e saladas diversas. Os ingressos são limitados a 300 pessoas para evitar aglomerações.