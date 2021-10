RGE conclui obras na rede elétrica de Veranópolis

A RGE finalizou recentemente importantes obras de modernização na rede elétrica no município de Veranópolis, aumentando a robustez e a confiabilidade do sistema de distribuição de energia. A empresa executou em 2021 obras que representaram investimento superior a R$ 2,5 milhões.

Segundo a consultora de negócios da RGE, Polyanna Iesbik, estas obras são importantes investimentos para as regiões beneficiadas. "Nossos investimentos são focados na qualidade do fornecimento, adequando à necessidade de aumento de carga e para tornar a rede mais moderna e mais robusta", afirmou.

Dentre as obras destaca-se obra de confiabilidade com o recondutoramento de 1.850 quilômetros de rede de média tensão e substituição de fusível por religador de proteção. Este novo religador é telecomandado, oferecendo maior robustez e capacidade operativa do sistema elétrico da região de Nossa Senhora das Dores. O religador permite o restabelecimento da energia a partir do Centro de Operações Integrado da empresa, sem a necessidade de deslocamento de equipe.