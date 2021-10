Canoas cria programa para o policiamento nos bairros

A prefeitura de Canoas lançou uma iniciativa para reforçar a segurança e enfrentar a criminalidade no município. O "GM Comunitária" é um projeto piloto está sendo implementado no bairro Niterói, na área comercial ao longo da rua Júlio de Castilhos, pela Guarda Municipal.

Além da segurança, a iniciativa também tem o objetivo de aproximar a comunidade aos órgãos da prefeitura. O policiamento comunitário acontece sempre pelos mesmos guardas, para que a comunidade se sinta mais segura e confiante para falar sobre as demandas.

O secretário de Segurança Pública, delegado Emerson Wendt, explica que a ideia central da Guarda Municipal Comunitária é de proximidade com a população, mantendo os agentes em contato direto com a comunidade. "É preciso conhecer as necessidades e as demandas das pessoas, para que possamos trabalhar de forma mais objetiva, otimizando os recursos para obter eficiência na prestação dos serviços", comenta Wendt.

Na semana passada, o projeto foi apresentado para 20 empresários e comerciantes do bairro. Para o empresário Itamar Tadeu Barbosa da Silva, que tem uma ótica na rua Júlio de Castilhos há 54 anos, a iniciativa é essencial para a segurança do bairro Niterói. "Precisamos todos estar unidos para colaborar e auxiliar nas melhorias do bairro. Agora, sentimos que a prefeitura está mais aberta para dialogar e resolver nossas demandas, além da segurança", afirma.

A iniciativa vai contar com a integração das câmeras de segurança particulares ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). Também são parceiros da Guarda Municipal as demais forças de segurança pública que atuam no município, como a Polícia Civil e a Brigada Militar.