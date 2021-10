Projeto promove ações de intervenção urbana em NH

Com o objetivo de provocar o olhar da população de Novo Hamburgo sobre a cidade e o agir coletivo, o projeto social "Cidade Viva: intervenção urbana como ato comunicacional", da Universidade Feevale, implementará, nesta semana, dois projetos de intervenção urbana. As ações estão sendo organizadas com os alunos da Escola Municipal de Arte Carlos Alberto de Oliveira, onde o projeto ministra uma oficina desde o dia 4 de agosto, com encontros semanais.

Nesta terça-feira (19) terá início a primeira proposta, intitulada "Olhares". Ela convida a população a ativar percepções sobre a cidade e, em seguida, expressá-las e compartilhá-las nas redes sociais. Para isso, foram distribuídas 30 caixas em espaços do município. Dentro delas, foram disponibilizados o desenho de um olho e as instruções de como desempenhar a atividade.

Na quarta-feira (20) começa a intervenção "Lixo no Lixo", que trabalhará com a temática da limpeza urbana, colocando em pauta o agir coletivo e colaborando para a conscientização do correto destino do lixo. Essa ação consiste na montagem de uma lixeira, construída a partir de materiais reciclados, como forma de incentivo e sustentabilidade. Essa lixeira será instalada na Praça Pedro Alles, entre a rampa de skate e a quadra de vôlei.