Roca Sales faz estudos para o Plano Diretor e Código de Obras

A Universidade do Vale do Taquari (Univates), em parceria com a prefeitura de Roca Sales, estão realizando estudos no município que auxiliarão na elaboração do Plano Diretor Municipal e do Código de Obras e Edificações. A parceria teve início em julho de 2021 e está prevista para encerrar em março de 2022, totalizando nove meses de trabalho.

No dia 26 de agosto realizou-se a primeira reunião com a equipe técnica da prefeitura de Roca Sales, na qual foram expostas as expectativas de ambas as equipes para os estudos, além de ser apresentada a proposta de plano de trabalho. A segunda reunião ocorreu em 23 de setembro, para a qual foram convidados, além da equipe técnica, integrantes das secretarias municipais. Também realizou-se uma visita técnica, com o reconhecimento do território urbano e de uma parte do território rural.

Para o dia 21 de outubro está prevista a realização da primeira audiência pública, que tem como objetivo reconhecer as demandas da população, identificando as expectativas dos munícipes para o futuro de Roca Sales. Mais encontros e novas ações estão previstos para acontecer ao longo dos próximos meses, buscando envolver os estudantes e diplomados do curso de Arquitetura e Urbanismo da Univates, a população local e a administração pública.