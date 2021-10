Escola infantil para 120 alunos é inaugurada em Taquari

Com capacidade para 120 alunos e com uma estrutura moderna e acessível para atender a todos os estudantes, foi inaugurada a Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Darcy Ribeiro, localizada no bairro Leo Alvim Faller, em Taquari. A construção da escola iniciou em junho de 2016, com um investimento de R$ 1.3 milhão

A secretaria de Educação realizou os últimos ajustes para iniciar as aulas nesta semana. Os primeiros alunos devem iniciar as aulas na quarta-feira (20). Conforme o prefeito André Brito, a abertura do educandário possibilitará a volta sem o rodízio semanal das crianças e possibilitará que alguns alunos da educação infantil de escolas estaduais (que atuam em parceria com o município) sejam remanejados para a nova escola.

"Nós estamos aqui para construir, e isso tem que ser fundamental na vida de todos nós. Estamos com mais duas escolas de educação infantil, que vamos concluir para atender as nossas crianças. Queremos iniciar no ano que vem sem fila de espera para educação infantil", destacou o prefeito. A expectativa é ter vagas excedentes à demanda, a partir da inauguração da escola.