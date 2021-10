Projeto técnico vai avaliar duplicação da BR-471, em Santa Cruz do Sul

A Associação de Entidades Empresariais de Santa Cruz do Sul (Assemp) tem liderado uma campanha para buscar recursos para o projeto de duplicação do perímetro urbano da BR-471, que abrange o trecho localizado entre o trevo da RST 287 e o entroncamento com avenida Presidente Castelo Branco, no Distrito Industrial. Durante o encerramento da Oktoberfest, a entidade assinou o contrato com uma empresa de Estrela para a execução do projeto.

O contrato estabelece o prazo de até 60 dias para os projetos preliminares, 120 dias para a conclusão de todos os projetos e 150 dias para o protocolo junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). O valor total é da ordem de R$ 323 mil, fruto de doações de empresas parceiras.

A duplicação de perímetro urbano da BR-471 no trecho do Vale do Rio Pardo é uma reivindicação antiga da comunidade, especialmente das empresas localizadas às margens da rodovia. "É uma obra que certamente vai modernizar e desenvolver ainda mais o município, permitindo uma melhor logística e um trânsito com mais segurança para os usuários e pedestres", destacou o vice-presidente Administrativo e Financeiro da Assemp, Lucas Rubinger que liderou a campanha de arrecadação de recursos.

Os R$ 20 milhões estimados para a execução da primeira etapa da duplicação - no trecho entre a RSC -287 e o trevo do Bairro Bom Jesus - já estão disponíveis no município de Santa Cruz, aguardando o projeto. "Com este estudo completo, o município poderá buscar os recursos que faltam para completar a duplicação até o trevo da avenida Castelo Branco", completa o vice-presidente.