Feira do Livro de Santa Maria teve mais de 25 mil exemplares vendidos

A 48ª Feira do Livro de Santa Maria, que se encerrou neste sábado (16), registrou a venda de 25.440 obras literárias durante os 16 dias de evento. Além deste número, a comissão organizadora também comemora o sucesso desta edição, que funcionou em modelo híbrido, com atividades online e presenciais na Praça Saldanha Marinho, no Theatro Treze de Maio e nos bairros.

A secretária de Cultura, Rose Carneiro, ressalta que o evento gerou um grande movimento da cadeia produtiva cultural de Santa Maria e região. Ela conta que a edição de 2022 deve voltar à praça nos meses de costume, entre o final de abril e o início de maio, quando os livros já podem estar de novo na Saldanha Marinho.

"A feira promove a arte do encontro ou o encontro com a arte. Estar ou passar pela Praça nestes dias explica esta expressão. E teve também muita arte, mais de 40 ações envolvendo os artistas locais. Também é uma atração turística, recebe pessoas de outros municípios, que estão passando pela cidade por outros motivos ou vem justamente em função da Feira. Fechamos com alegria esta primeira Feira na Praça, depois deste período difícil que ainda estamos atravessando. E como é natural, já vamos colhendo sugestões e pensando no evento do próximo ano, que volta ao período normal, final de abril", disse Rose.