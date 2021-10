Bairro de Santa Maria vai receber obras da Corsan

Representantes da prefeitura de Santa Maria, da Associação dos Professores Universitário de Santa Maria (Apusm) e do governo do Estado assinaram a ordem de serviço para uma obra para a região do bairro Nossa. O contrato trata da instalação de uma estação elevatória de esgoto na rua Agostinho Sangoi. O investimento é de cerca de R$ 400 mil, com recursos próprios da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan).

Cerca de 40 imóveis serão conectados na estação depois que ela for concluída. Com a estrutura de bombeamento, o esgoto cloacal terá maior vazão e condições de transpor o curso natural de água que passa pelo local, sendo direcionado diretamente para o emissário que fica na esquina das ruas Pedro Lauda e Guilherme João Fabrin, no bairro Nossa Senhora de Lourdes. De lá, o esgoto vai para a estação de tratamento.

O prazo para entrega da obra varia de 120 a 180 dias. A execução será feita pela empresa CLS Garcia Construções e por servidores da própria Corsan. O início dos trabalhos está previsto para ocorrer durante esta semana no bairro.