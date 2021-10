Venâncio Aires quer ampliar áreas para licenciamento

Uma comitiva de Venâncio Aires, liderada pelo prefeito Jarbas da Rosa esteve em Porto Alegre para reunião com a presidente da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), Marjorie Kauffmann. O grupo busca um convênio para ampliar a delegação de competências à prefeitura no licenciamento ambiental de atividades de impacto local.

O pedido foi feito pois a secretaria municipal de Meio Ambiente (SMMA) está capacitada a emitir os documentos, reduzindo a burocracia e criando um ambiente favorável para a geração ou expansão de empreendimentos na cidade. A prefeitura está habilitada a licenciar loteamentos até 20 hectares e a expectativa é que, após o convênio, a área aumente para 100 hectares.

O prazo médio para o licenciamento no município diminuiu, segundo os dados da secretaria. Isso se deve, em parte, pois as documentações necessárias para a emissão de Alvarás de Localização, Meio Ambiente, Vigilância Sanitária e Urbanismo para as empresas locais estão facilitadas. "Acreditamos que ampliando as possibilidades de licenciamento ambiental no município também podemos atrair novos empreendimentos", acrescenta o prefeito Jarbas da Rosa. No encontro ficou ajustado assinatura de convênio com a Fepam no mês de dezembro e as novas regras passam a valer a partir de janeiro de 2022.