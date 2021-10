Volta Binacional de Ciclismo passará por três cidades

A Volta Binacional de Ciclismo de Estrada: Elite, Júnior e Masters reunirá centenas de atletas, entre brasileiros e uruguaios nos dias 30 e 31 deste mês e 1º e 2 de novembro. Pelotas e Canguçu serão as cidades anfitriãs e São Lourenço a sede.

Durante os quatro dias de competição, arenas das provas serão montadas na BR-116, BR-392 e RS-265, entre as três cidades. As equipes que acompanharão o evento serão integradas por comissários, cronometristas, policiais rodoviários, agentes de trânsito, médicos, socorristas, auxiliares técnicos e outros.

A premiação constará de 500 medalhas de participação e de 100 troféus personalizados. Até esta quinta-feira, já havia mais de 250 atletas inscritos. Desses, 68 são uruguaios.

A Volta Binacional de Ciclismo é organizada e realizada pela Federação Gaúcha de Ciclismo (FGC) em parceria com a Ciclistas do Brasil, com supervisão da Confederação Brasileira e Polícias Rodoviárias Federal e Estadual (PRF e PRE). Os competidores são de municípios de todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, além do Uruguai.