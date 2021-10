Nova sede da Vigilância em Saúde é aberta em Teutônia

A prefeitura de Teutônia inaugurou a nova sede da Vigilância em Saúde. O espaço possui uma área total de 240 metros quadrados, a fim de proporcionar um espaço maior com as devidas repartições, de acordo com a área de atuação de cada setor.

O local oferece salas para funções administrativas, reuniões, Vigilância Sanitária, Vigilância Ambiental, Vigilância Epidemiológica, Vigilância em Saúde do Trabalhador, cozinha, banheiro e, além disso, um espaço para o laboratório de Entomologia, onde são realizadas as análises de larvas. O investimento total para reforma, reestruturação do espaço e aquisição de equipamentos, foi de R$ 88.2 mil.

O coordenador da Vigilância Sanitária de Teutônia, Evandro Borba, enaltece a nova sede. "Estamos muito felizes com o novo espaço, afinal, quem ganha com isso são os munícipes, que serão beneficiados com um serviço qualificado, desenvolvido pelas quatro equipes que compõem a Vigilância em Saúde de Teutônia", disse

Em janeiro, a nova gestão da prefeitura tomou conhecimento do processo administrativo de acompanhamento de instituições iniciado pelo Ministério Público (MP), em 1 de julho de 2019, que apontava problemas nos serviços de Vigilância Sanitária e Inspeção Municipal, tanto na estrutura física, quanto nas condições de trabalho e quantidade de profissionais necessários para desempenhar as funções dos setores. O processo estava em andamento há mais de dois anos, com vistorias ocorrendo regularmente, sem providências evolutivas para solucionar a situação.

A nova equipe da secretaria de Saúde entendeu a gravidade e a necessidade de melhorias no setor, e após reorganizar e estruturar a equipe, deu início as obras para ofertar um local adequado para o desenvolvimento das atividades. Com isso, processo iniciado contra o município foi arquivado, após nova vistoria realizada pela 16ª Coordenadoria Regional de Saúde, que atestou a regularidade da situação com a comprovação das melhorias materiais, cumprindo a finalidade inicial do processo.