Monja Coen será patrona da Feira do Livro de Santa Clara do Sul

A Feira do Livro de Santa Clara do Sul retorna neste ano com uma atração especial. Monja Coen será a patrona do evento, que chega à 18ª edição nos dias 3, 4, 5 e 6 de novembro, no ginásio municipal.

A participação da Monja ocorrerá na abertura do evento, dia 3 de novembro, quando fará uma palestra virtual que poderá ser acompanhada tanto nas redes sociais da prefeitura de Santa Clara do Sul como no local do evento, por meio de um telão instalado no ginásio municipal. Entre os assuntos abordados estará a importância da leitura para o bem-estar e saúde emocional das pessoas.

Paulistana e jornalista, Monja Coen descobriu nas práticas regulares do Zazen uma transformação de vida. Ordenada em 1983, hoje é missionária oficial da tradição Soto Shu do Zen Budismo e fundadora da Comunidade Zen Budista Zendo Brasil. Toda a experiência de vida diante da meditação e da religião se transformou em livros como "Viva Zen", "Palavras do Darma" e "Zen para Distraídos".

Promovida sob o tema "Inspira Leitura, Expira Felicidade", a feira terá diversas outras atrações, como roda de conversa, atividades culturais, palestras, declamação de poesias, música, contação de histórias e peças teatrais, com destaque para o espetáculo Thiltapes, apresentado pelo grupo CurtoArte no dia 5 de novembro, a partir das 19h30min.