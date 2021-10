Imbé prepara equipes para realizar o Censo Municipal

A cidade de Imbé se prepara para iniciar o Censo Municipal 2021. O projeto tem objetivo obter informações sobre as condições de vida da população da cidade. Através da pesquisa, serão identificadas as principais características dos habitantes e suas demandas, que servirão como referência para o planejamento de políticas públicas e possíveis investimentos na cidade.

O Censo contará com uma equipe de 33 profissionais identificados para fazer a coleta de dados que será realizada de maneira presencial no domicílio, onde as pessoas responderão um questionário, com perguntas que vão desde características dos moradores, domicílios, migração, educação, trabalho e até mesmo o rendimento. A seleção dos profissionais que atuarão nas equipes ocorre através de processo seletivo, cujo período de inscrições seguirá até o dia 22 de outubro.

De acordo com o secretário municipal de Governo, Edson Quadros, as atividades da pesquisa de campo deverão ocorrer até o final deste ano. "Os profissionais tomarão todos os cuidados necessários, como o uso de máscaras, distanciamento e álcool em gel", informou. "É fundamental a participação de toda a população para podermos demonstrar com exatidão estas informações e programarmos os investimentos necessários conforme a demanda de cada localidade", complementou.

O prefeito Ique Vedovato também destacou a importância desta pesquisa para formular ações para o futuro dos setores do município. "Para planejar o futuro de Imbé é necessário ter indicadores. O Censo consegue apurar esses dados em níveis muito mais detalhados. Temas como educação, saúde, moradia, trabalho e demandas da comunidade poderão ser classificados por bairros, por exemplo, nos dando uma noção muito mais precisa da realidade", destacou.