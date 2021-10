Caxias do Sul recebe evento de startups em novembro

A cidade de Caxias do Sul vai receber, em novembro, o Mind7 Startup 2021. Serão dois palcos, quatro trilhas de conteúdo e palestras inspiradoras em dois dias, com troca de conhecimento, networking. O festival de inovação, tecnologia e empreendedorismo acontece nos dias 11 e 12 de novembro, nos Pavilhões da Festa da Uva.

As trilhas de conteúdo da edição de 2021 contemplarão quatro importantes temas. O primeiro será a Jornada das Startups - da Ideação a Unicórnio, com curadoria da Associação Gaúcha de Startups (AGS) e que terá entre as atrações cases de startups que deram certo e estão escalando, e um painel de investimentos com a participação de fundos de investimentos e aceleradoras; A Jornada do Cliente, curada pelo Mind7, contemplando desde a aproximação do cliente, passando pelo marketing e gestão de influencers até a experiência e o sucesso do cliente; e Inovação Colaborativa que Transforma, com curadoria do Instituto Hélice e que trará painéis sobre inovação no mundo corporativo, além de movimentos que têm acontecido no Rio Grande do Sul, como o Instituto Caldeira e a Aliança Empresarial.

Além das palestras e trilhas de conteúdo, o Mind7 Startup será palco de uma feira de negócios que deve reunir cerca de 50 startups do Rio Grande do Sul e do Brasil, e mais de 10 ventures, fundos de investimentos, aceleradoras e empresas inovadoras da região em um grande encontro de negócios. "Estamos muito animados com o evento. O evento é o espaço ideal para recebermos nossas startups e investidores, e mal podemos esperar para ver que tipo de conexões serão feitas nesta edição", destaca Rafael Yamane, coordenador-geral do Acelera Serra.