Contrato garante obras para duas estradas do Vale do Taquari

Foi assinado, em Porto Alegre, o convênio para pavimentação asfáltica da ERS-482, entre Arroio do Meio e Capitão, e a ordem de reinício das obras da rodovia VRS-811, entre Arroio do Meio e Travesseiro,. O ato ocorreu no Salão Alberto Pasqualini do Palácio Piratini.

O trecho entre Arroio do Meio/Forqueta - Travesseiro, na VRS-811, compreende 9,5 quilômetros de extensão. O governo estadual destinará R$ 13,2 milhões para concluir os 5,7 quilômetros restantes, visto que a prefeitura de Travesseiro já pavimentou 3,8 quilômetros.

Para a pavimentação da ERS-482, foram assinados dois convênios entre o Daer e as prefeituras de Arroio do Meio e Capitão. Será viabilizado o asfaltamento de 7,66 quilômetros, ao valor de R$ 3,27 milhões do Estado e R$ 10,2 milhões do município de Arroio do Meio. Os cinco quilômetros restantes serão executados com R$ 2,73 milhões do Daer e R$ 5,5 milhões da prefeitura de Capitão.

Em seu pronunciamento, o chefe do Executivo arroio-meense Danilo Bruxel frisou que o momento era de celebração, pois representa o sonho das comunidades que aguardam por essa ligação asfáltica há mais de 50 anos. "Estamos vibrando com esse momento tão esperado. As pessoas não acreditavam mais que isso se tornaria realidade, mas hoje estamos assinando esse convênio e concretizando este sonho", disse.