Pelotas vai receber R$ 13 milhões pela venda da folha de pagamento ao Banrisul

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas assinou o contrato de renovação da gestão da folha de pagamento dos servidores municipais ao Banrisul. O banco adquiriu o gerenciamento do serviço por R$ 16,25 milhões por um período de sete anos. Como a renovação foi antecipada, pois o prazo do atual convênio tem prazo até 2022, a instituição financeira irá repassar ao município um total de R$ 13,01 milhões.

O ato de assinatura ocorreu em Porto Alegre e contou com a presença de Cláudio Coutinho, presidente da instituição, André Perin, superintendente, e os diretores Fernando Postal e Marcos Staffen. "O município consultou outros bancos públicos, que não fizeram proposta, então renovamos com o Banrisul, que é um parceiro importante do governo. Vamos usar esses recursos para fazer frente a despesas importantes, especialmente em saúde e educação", afirmou Paula.