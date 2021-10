Empresa vai avaliar revitalização da Gare de Santa Maria

A prefeitura avançou uma etapa no trabalho de revitalização da Gare da Viação Férrea de Santa Maria. O prefeito Jorge Pozzobom assinou o contrato de serviço para a avaliação do espaço. Uma empresa de Itaara foi a vencedora da licitação desta fase e será responsável por fazer o diagnóstico da edificação, que é tombada como patrimônio histórico cultural do município.

"Vamos fazer tudo o que for possível para revitalizarmos esta área. A Gare é parte importantíssima do nosso Centro Histórico e há muito tempo precisa desta atenção, mas precisamos fazer um trabalho consciente e bem feito", disse Pozzobom.

Agora, o contrato passa por trâmites para que a ordem de serviço seja gerada e assinada. Após, a empresa terá um prazo de 90 dias para realizar a avaliação técnica da Gare. Depois, serão elaborados os projetos que vão embasar as obras de revitalização do local.