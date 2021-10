Evento ofereceu vagas de emprego em Passo Fundo

A segunda edição do projeto Café com Emprego ocorreu nesta quinta-feira (14), em Passo Fundo. A iniciativa tem como objetivo conectar pessoas que estão em busca de trabalho a empresas com vagas disponíveis.

Das 8h às 14h, na sede do Clube Juvenil, 22 empresas parceiras realizaram o recrutamento dos participantes. Ao todo, mais de mil pessoas participaram do evento e 600 postos de trabalho foram oferecidos nos mais variados segmentos, principalmente, no comércio e na prestação de serviços.

O prefeito, Pedro Almeida, destacou que o Café com Emprego é uma das principais ações para favorecer a economia, estimulando a atuação de empresas e a geração de emprego e renda. "A prefeitura está trabalhando para criar alternativas tanto para as empresas quanto para as pessoas. Esse é um momento de retomada econômica em decorrência da pandemia e temos obtido êxito com as iniciativas. Na primeira edição do Café Com Emprego, mais de 150 pessoas foram contratadas e esperamos que esse número seja ainda maior na segunda edição", declarou.

Moustapha está entre os mais de 600 imigrantes que hoje residem em Passo Fundo. Ele veio do Senegal para promover o sustento à sua família e participou do Café Com Emprego. "Todos nós viemos para cá para trabalhar. Temos famílias grandes e que dependem de nós. Tenho esposa e duas filhas. Além de pagar aluguel aqui, envio dinheiro para elas. Preciso trabalhar para conseguir fazer isso", afirmou.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Diorges Oliveira, enfatizou que, a partir da atenção aos imigrantes, a prefeitura pretende oportunizar quem trabalha na informalidade a ter um trabalho com carteira assinada e direitos assegurados. "Essa é uma ação diferenciada, construída em parceria com as associações e grupos que representam os imigrantes no município. É uma alternativa que a prefeitura está trabalhando para inseri-las no mercado de trabalho formal", destacou.