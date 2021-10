Canoas lança programa voltado à separação do lixo

Canoas produz 250 toneladas de resíduos recicláveis e 8 mil toneladas de lixo orgânico por mês. Do montante que pode ser reciclável, apenas 2,75% vai para as cooperativas de reciclagem do município. Isso porque ainda há pouca separação do lixo nas residências.

É por este motivo que a Prefeitura de Canoas está sensibilizando a população para que conheça as vantagens da reciclagem e comecem a separar o lixo de forma correta. A iniciativa faz parte do Programa Cidade Limpa, que tem a conscientização da população como um dos seus pilares.

A coleta e o transporte dos resíduos recicláveis é de responsabilidade da Coleta Seletiva, que atende quase 100% do território canoense. O serviço ocorre de segunda-feira a sábado e prevê o recolhimento de embalagens, metais, papel, plástico, entre outros materiais. Além da Coleta Seletiva, no Centro da Cidade há recicladores licenciados que fazem a coleta com bicicletas ecológicas.

Entre as metas da secretaria do Meio Ambiente está a reestruturação do programa que cuida da coleta, cujo objetivo é ampliar o número de cooperativas e a meta da quantidade de material reciclável. Além disso, visa contribuir com a eficiência do sistema de gestão de resíduos sólidos, com inclusão social e geração de postos de trabalho e renda e, finalmente, reduzir a quantidade de resíduos destinada à disposição final.